الأحد 29 شعبان 1445 ﻫ - 10 مارس 2024
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الحريري هنّأ بقدوم شهر رمضان: نأمل أن يحمل الخير للبنان وينهي محنة فلسطين وشعبها
منذ ساعة واحدة
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