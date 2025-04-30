الأربعاء 2 ذو القعدة 1446 ﻫ - 30 أبريل 2025
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الحزب التقدمي الاشتراكي: جنبلاط دعا إلى معالجة الأمور انطلاقا من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوناتها
منذ 8 ساعات
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