الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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    الحكومة الأسترالية: حادث "خطير ومستمر" يتعلق بالأمن الإلكتروني أجبر شركة موانئ دبي العالمية أستراليا المشغلة للموانئ على تعليق عملياتها في عدة ولايات منذ يوم الجمعة

    منذ 50 دقيقة
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