الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023
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الحكومة الإسرائيلية: تجهيز قانون لترحيل داعمي منفذي الهجمات إلى الأراضي الفلسطينية
منذ 56 دقيقة
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