الأحد 19 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 13 نوفمبر 2022 |
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    الحكومة الإماراتية تقرر منع أي زيادة في سعر سلع استهلاكية أساسية دون موافقة من الحكومة

    منذ 15 دقيقة
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