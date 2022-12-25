الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022 |
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    الحكومة الإيرانية تقول إنها لم تغادر طاولة المفاوضات النووية وتتحدث عن خيارات أخرى

    منذ 6 دقائق
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