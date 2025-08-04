الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
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    الحكومة السودانية: نملك وثائق تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا ودول مجاورة في القتال مع الدعم السريع

    منذ 36 دقيقة
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