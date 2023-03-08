الأربعاء 16 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023 |
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    الحكومة القطرية ترفع كل القيود التي سبق فرضها والمتعلقة بـ"كوفيد-19"

    منذ 40 دقيقة
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