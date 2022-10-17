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    الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

    منذ 9 دقائق
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