الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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    الحكومة اليونانية: اندلاع أكثر من 600 حريق في الغابات منذ 13 يوليو

    منذ 4 دقائق
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