الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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    الحلبي لـmtv: التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر والدراسة بشأن الجامعة اللبنانية تنجز غداً وكنا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين

    منذ ساعة واحدة
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