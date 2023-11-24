الجمعة 10 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 24 نوفمبر 2023 |
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    الحواط: مشروع موازنة الـ٢٠٢٤ فضيحة بهذه الظروف الكارثية لجهة خلوّه من أي بند إصلاحي وتضمينه ضرائب من شأنها القضاء على القطاع الخاص والعاملين فيه

    منذ 4 دقائق
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