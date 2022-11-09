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    الحوّاط لـmtv: مُتمسّّكون بالحوار ولكن تحت قبّة البرلمان وإذا لم تتوفّر دولة القانون فلا قيمة للعمل ولا مشاكل لدينا مع الأشخاص ولا يمكن أن نتّفق على مرشّح من 8 آذار

    منذ ساعتين
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