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    الخارجية الأردنية: الصفدي أكد في اتصال مع نظيره الإيراني أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه من قبل إيران أو إسرائيل

    منذ ساعتين
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