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    الخارجية الأردنية تدين طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

    منذ ساعة واحدة
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