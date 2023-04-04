الثلاثاء 13 رمضان 1444 ﻫ - 4 أبريل 2023
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الخارجية الأردنية: ندعو لتحرك دولي لوقف الإجراءات الأحادية التي تؤجج العنف في فلسطين المحتلة وتقوض فرص السلام
منذ ساعة واحدة
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