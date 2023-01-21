السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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    الخارجية الأردنية: ندين بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف وهو يؤجج الكراهية والعنف ويهدد التعايش السلمي

    منذ ساعتين
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