السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
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    الخارجية الألمانية: ندين الدور الإشكالي الذي تلعبه إيران في المنطقة خصوصا العراق وسوريا

    منذ دقيقتين
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