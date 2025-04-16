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سياسات وقرارات
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الخارجية الأمريكية: أهم رسالة وجهها ترامب وروبيو بشأن النيتو هي الالتزام الأمريكي الكامل تجاه الحلف
منذ ساعتين
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