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    الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن ناقش هاتفيا الوضع في منطقة أمهرة مع رئيس الوزراء الإثيوبي

    منذ 36 دقيقة
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