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    الخارجية الأمريكية: الوزير روبيو ونظيره الفرنسي بحثا إنهاء حرب أوكرانيا وإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا

    منذ ساعة واحدة
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