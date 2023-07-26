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    الخارجية الأمريكية: بلينكن اتصل مع الرئيس النيجيري محمد بازوم وأبلغه بدعم واشنطن له ولديمقراطية النيجر

    منذ ساعتين
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