الأربعاء 16 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023
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الخارجية الأمريكية تعليقا على تقارير عن غارة إسرائيلية على مطار حلب: قلقون بشأن أن تؤثر على تدفق المساعدات
منذ 59 دقيقة
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