الأربعاء 11 شعبان 1445 ﻫ - 21 فبراير 2024 |
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    الخارجية الأمريكية: سنواصل مع شركائنا اتخاذ إجراءات ملائمة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين

    منذ 47 دقيقة
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