الأثنين 2 شعبان 1445 ﻫ - 12 فبراير 2024 |
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    الخارجية الأمريكية: قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل

    منذ ساعة واحدة
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