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    الخارجية الأمريكية: قلقون من التهديدات الإيرانية لإسرائيل والرئيس بايدن كان واضحا في تأكيد دعمنا لإسرائيل

    منذ 57 دقيقة
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