الخميس 28 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الخارجية الأمريكية: قلقون من تصاعد وتيرة القصف العشوائي في السودان وتسببه في ارتفاع عدد القتلى المدنيين
منذ 58 ثانية
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