الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022
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الخارجية الأمريكية: نحث جميع الدول على حظر تصدير الأسلحة إلى ميانمار
منذ 10 دقائق
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