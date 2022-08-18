الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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    الخارجية الأميركية: أوضحنا للنظام الإيراني على مدى الأشهر الـ18 الماضية مدى الأولوية التي نوليها لمسألة الأميركيين المحتجزين ظلماً في السجون الإيرانية

    منذ ساعة واحدة
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