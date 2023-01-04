الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
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    الخارجية الأميركية: الشعب الإيراني يقرر مصيره وواجبنا دعم تطلعاته وحرية التعبير

    منذ 51 دقيقة
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