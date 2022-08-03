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    الخارجية الأميركية تحذر من احتمال قيام منظمات إرهابية باستهداف مصالح أميركية حول العالم

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2022 4:44 صباحًا
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