الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024
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الخارجية الأميركية: تغيير وزير الدفاع الروسي يظهر أن بوتين في حالة يأس
منذ ساعتين
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