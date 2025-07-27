الأحد 2 صفر 1447 ﻫ - 27 يوليو 2025
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الخارجية الأميركية توافق على بيع أنظمة دفاع جوي متقدمة لتعزيز أمن مصر
منذ 37 دقيقة
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