الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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    الخارجية الأميركية: لا اختراق في العلاقات مع كوريا الشمالية رغم إفراجها عن الجندي الأميركي

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