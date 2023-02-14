الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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    الخارجية الأميركية: لا محادثات مع إيران في الوقت الراهن لإحياء الاتفاق النووي

    منذ 14 دقيقة
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