الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
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    الخارجية الأميركية: موسكو اتخذت قرار تأجيل محادثات نووية كان من المقرر عقدها في القاهرة بشكل منفرد

    منذ 57 دقيقة
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