الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023
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الصحافة
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سياسات وقرارات
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الخارجية الأميركية: نحث السلطات في السودان على إزالة القيود البيروقراطية والأمنية التي تعيق إيصال المساعدات
منذ ساعة واحدة
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