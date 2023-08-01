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    الخارجية الأميركية: ندعو الفصائل الفلسطينية في مخيّم عين الحلوة إلى احترام حماية المدنيين وحرمتهم والممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المدارس والمنشآت الصحية

    منذ ساعة واحدة
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