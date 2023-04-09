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    الخارجية الإيرانية: إصرار واشنطن على تشديد التوتر وعدم الاستقرار يتناقض مع ما تريده شعوب المنطقة

    منذ 58 دقيقة
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