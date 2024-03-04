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    الخارجية الإيرانية: المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن الإجراءات الإسرائيلية المستفزة التي تستهدف لبنان

    منذ 22 دقيقة
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