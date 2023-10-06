الجمعة 21 ربيع الأول 1445 ﻫ - 6 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الخارجية الإيرانية تعتبر منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي "قرارا سياسيا"

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الكلية الحربية في حمص
      سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
      إشكال في منطقة الدورة
      فيديو..إليكم تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة الدورة!
      حشرة البق
      حالة من الذعر في باريس.. والسبب حشرة "البق"