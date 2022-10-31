الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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    الخارجية الإيرانية: سنتعامل بشكل متناسب مع أي إجراء غير بناء وفرض عقوبات من جانب الدول الأوروبية على إيران

    منذ ساعة واحدة
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