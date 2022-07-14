الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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    الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال السويدي في طهران وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية على قرار محكمة سويدية ضد مسؤول إيراني سابق

    منذ ساعة واحدة
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