السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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    الخارجية التركية استدعت سفير الدنمارك لدى أنقرة للمرة السادسة على خلفية إحراق المصحف في بلاده

    منذ ساعة واحدة
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