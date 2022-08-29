الثلاثاء 2 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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    الخارجية التركية: قلقون من انتشار العنف في جميع أنحاء العراق

    منذ 23 دقيقة
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