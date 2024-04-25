الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024
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الخارجية الروسية: إقامة منشآت نووية في بولندا لن يضيف تغييرات في أمنها بل ستكون في مقدمة خططنا العسكرية
منذ 3 ساعات
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