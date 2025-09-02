الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الخارجية الروسية: هناك نظام نازي في أوكرانيا يرتكب انتهاكات جسيمة لا حصر لها لحقوق الإنسان

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      هواية الـParagliding
      صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
      جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
      ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
      سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
      منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية