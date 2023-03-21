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    الخارجية السعودية: تصريحات المسؤول الإسرائيلي تسهم في نشر الكراهية والعنف وتقوض السلام

    منذ ساعتين
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