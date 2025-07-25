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    الخارجية السورية: اللقاء مع قسد بباريس سيكون استكمالا لمفاوضات الاندماج الكامل

    منذ 7 دقائق
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