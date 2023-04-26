الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023
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أخبار لبنان
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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الخارجية الصينية: الاتصال الهاتفي بين شي وزيلينسكي يعكس موقف الصين البناء والمحايد إزاء الشؤون الدولية
منذ ساعة واحدة
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